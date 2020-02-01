В субботу синоптики пообещали москвичам теплую зимнюю погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в Москве покажут 3 градуса ниже ноля. К обеду температура воздуха поднимется до минус 2 градусов, а к вечеру потеплеет до минус 1. Утром и вечером ожидается небольшой снег. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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