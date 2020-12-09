Аллергикам посоветовали не прививаться вакциной Pfizer

Власти Британии рекомендовали сотрудникам местных органов здравоохранения не делать прививку вакциной Pfizer жителям с серьезной аллергией, передает Associated Press.

Агентство по регулированию лекарств и медицинских препаратов выпустило предупредительную рекомендацию местным органам здравоохранения не делать прививки от коронавируса людям с историей «значительных» аллергических реакций на медикаменты и еду. Речь идет, в частности, о таких случаях аллергии, когда пациенту приходится носить с собой адреналин для уколов. Такие рекомендации выпустили после аллергической реакции у двоих медработников на вакцину Pfizer, передает «Интерфакс».

Отмечается, что всех, кто записался на прививку от COVID-19, будут спрашивать об аллергических реакциях. Кроме того, медицинский регулятор сообщил, что вакцинацию не следует проводить в учреждениях, в которых нет реанимационного оборудования.

Ранее Великобритания одобрила использование вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Вакцинация начнилась в королевстве 8 декабря.

Напомним, стало известно, что привившиеся вакциной американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech испытали серьезные побочные эффекты. Позже сообщалось, что во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer погибли шесть человек.