На Украине захотели отказаться от угля к 2070 году

Украина планирует до 2070 года перестать использовать уголь в качестве топлива, об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Украина вскоре присоединится к «Безугольному альянсу». Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году – отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными», – цитирует премьера РИА «Новости».

Глава правительства страны отметил, что Украине сложно будет отказаться от угля в одиночку, потому ей нужно будет привлечь международную техническую и финансовую помощь.

Напомним, с начала мая Украина ввела в действие специальные пошлины в размере 65% на импорт угля из России. Эту меру ввели для защиты внутреннего рынка.