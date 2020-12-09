Певица Пелагея развелась с хоккеистом ЦСКА Телегиным

Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин и певица Пелагея разведены решением Никулинского суда города Москвы, спортсмену присудили выплату алиментов, сообщила один из адвокатов хоккеиста Ирина Петрова.

«Иван Телегин и Пелагея разведены решением Никулинского суда. Алименты – 25% от дохода Телегина. Из них половина идет на счет дочери, половина – Пелагее», – сказала Петрова, отметив, что раздел имущества Телегина и Пелагеи пройдет отдельным производством, передает РИА «Новости».

«Следующее заседание по разделу имущества, выделенное в отдельное производство, пройдет 29 декабря, потому что по встречным искам нужно сделать запросы. Но, очевидно, что процесс перейдет на следующий год, так как расхождение у сторон серьезное», – пояснила адвокат.

По ее словам, сторона защиты Телегина продолжает придерживаться позиции, что раздел имущества должен пройти по мировому соглашению, которое согласовывалось сторонами изначально.

«Однако у противоположной стороны аппетиты все растут и растут. Мало того что противоположная сторона просит все движимое и недвижимое имущество, так еще и просит существенные денежные средства со счетов. При этом кредит, который оформлялся в браке, предлагается платить нашему клиенту единолично. Мы никак не можем с этим согласиться. Поэтому процесс будет долгим, быстро все решить не получается», – добавила Петрова.

Напомним, пара объявила о расставании в декабре 2019 года. Артистка выражала надежду, что все вопросы с разводом удастся решить интеллигентно и достойно. В мае Пелагея подала документы на расторжение брака с Телегиным. Певица и хоккеист сборной России поженились летом 2016 года, у них родилась дочка.