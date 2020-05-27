Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, хотя рассталась пара еще в конце 2019 года.

Дату первого заседания по бракоразводному процесса назначат в ближайшее время. Заявление певица подала в судебный участок, то есть часть вопросов об имуществе и алиментов будет решаться с помощью адвокатов, сообщает журнал StarHit.

Ранее сообщалось, что недвижимость делить не будут: хоккеист заберет свой особняк, певица – квартиру в столице. Их трехлетняя дочь останется с матерью.

Напомним, пара объявила о расставании в декабре 2019 года. Артистка выражала надежду, что все вопросы с разводом удастся решить интеллигентно и достойно.

Также в мае стало известно, что певица Полина Гагарина и ее супруг Дмитрий Исхаков расстались после шести лет брака.