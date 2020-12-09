Стало известно, за что убили Япончика

Мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик стала личная неприязнь вора в законе Ильи Симонии (Махо), сообщил зампредседателя Следственного комитета (СК) Ростислав Рассохов.

«Основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления – вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 80-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области», – сказал Рассохов в интервью «Коммерсанту».

Он добавил, что информация о том, что обвиняемые в убийстве Япончика причастны к смерти криминального авторитета Деда Хасана, подтверждений не нашла.

В Иванькова выстрелили на выходе из московского ресторана «Тайский слон» в 2009 году. Стрельбу открыли из снайперской винтовки Драгунова из «Газели», припаркованной неподалеку от заведения, рассказал представитель СК. После ранения Япончик попал в реанимацию и умер спустя несколько месяцев.

По словам Рассохова, раскрыть убийство «по горячим следам» не удалось во многом из-за несовершенства техники. «Благодаря в том числе современным средствам криминалистики, возможностям молекулярной генетики удалось выйти на подозреваемых. В результате все лица, причастные к организации и совершению убийства, были установлены, четверо из них арестованы, местонахождение остальных устанавливается. Все они уроженцы Закавказья», – сообщил Рассохов.

В конце апреля в России заочно арестовали уроженца Грузии Илью Симонию, известного по кличке Махо, обвиняемого в причастности к убийству Япончика. В мае был задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству.

Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался.