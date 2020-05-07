Задержан новый подозреваемый по делу об убийстве Япончика

Задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия о заключении под стражу Джанашии Д. Х., подозреваемого по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору»). Он проходит по делу об убийстве Иванькова. В настоящее время суд рассматривает вопрос о его аресте», – уточнили в суде, передает ТАСС.

В конце апреля в России заочно арестовали уроженца Грузии Илью Симонию, известного по кличке Махо, обвиняемого в причастности к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик.

В начале февраля Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве Муртазу Шадании. Сообщалось, что он мог быть связан с криминальным авторитетом Махо.

Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался.