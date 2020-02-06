СК предъявил обвинения по делу об убийстве Япончика

Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, Муртазу Шадания.

Шадании предъявили обвинение по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», сообщается на сайте ведомства.

«По версии следствия, в 2009 году Шадания в составе организованной группы совершил убийство Иванькова, занимавшего в тот момент высшее положение в преступной иерархии и относившегося к категории так называемых «воров в законе». Обвиняемый действовал согласно распределению ролей, заблаговременно планируя совершение преступления. В частности в этих целях Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для установления его образа жизни и выбора места убийства. Кроме того, он обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем стреляли в жертву», – уточнили в ведомстве.

Шадания в день нападения на Япончика вел наблюдение за прилегающими к месту убийства территориями, обеспечивал безопасность участников группы при совершении преступления.

На данный момент следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого.

Напомним, летом 2009 года на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве Япончика тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался. Рядом с местом убийства нашли автомобиль с двумя автоматами и шестью магазинами к ним.