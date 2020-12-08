Нидерланды сделали России встречное предложение по налоговому соглашению

Голландская сторона представила России собственные предложения по вопросу изменения налогового соглашения, сообщил пресс-секретарь министерства финансов Нидерландов Ремко Раус.

«Нидерланды выдвинули конструктивные предложения с тем, чтобы налоговое соглашение учитывало экономическую реальность и в то же время предотвращало деятельность, которая не вносит вклад в развитие экономики, в соответствии с голландской политикой по уклонению от налогообложения», – подчеркнул он, передает ТАСС

Раус заявил, что Нидерланды не согласны с предложением России, касающимся изменений в налоговом соглашении. «По мнению голландской стороны, российское предложение по изменению налогового соглашения в недостаточной степени учитывает экономическую реальность. Поэтому данное предложение несет в себе негативные последствия для голландского и российского бизнеса», – отметил он.

Он добавил, что переговоры по пересмотру налогового соглашения продолжаются.

В августе Кипр согласился повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией. На фоне этого Мальта и Люксембург также согласились на денонсацию налогового соглашения. Аналогичное предложение Россия направила и Нидерландам, которые не приняли предложение. 4 декабря Минфин России заявил о начале процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.