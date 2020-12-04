Россия приняла решение разорвать налоговое соглашение с Нидерландами

Начинается процедура денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, сообщает Минфин России.

Минфины двух стран провели серию переговоров об увеличении налога у источника до 15% от дивидендов и процентов. Москва предлагала условия, аналогичные тем, на которые согласились Кипр, Люксембург и Мальта. Протоколы об изменении соглашения с этими странами предусматривали список исключений, по которым в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. С Нидерландами договориться не удалось. Россия отказалась от предложения Нидерландов, которое допускало пути вывода средств из страны, передает РИА «Новости».

Как сообщает российское ведомство, «в Нидерланды были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов», в 2017 году «объем таких выплат составил более 457 млрд рублей», в 2018 году – свыше 412 млрд рублей, в 2019 году – свыше 339 млрд рублей. Соглашение дает возможность выводить прибыль из России, выплачивая налог по эффективной ставке 2–3%, в России ставка для юридических лиц составляет 15% по дивидендам и 20% по процентам.

Напомним, Кипр согласился повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией. На фоне этого Мальта и Люксембург также согласились на денонсацию налогового соглашения. Аналогичное предложение Россия направила и Нидерландам. Средства, которые бюджеты разных уровней получат от пересмотра соглашений должны быть направлены на выполнение социальных обязательств государства.