Рейс Челябинск – Москва не смог вылететь из-за проблем с шасси

Самолет «Аэрофлота» не смог отправиться в Москву из Челябинска из-за неисправности передней стойки шасси, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«8 декабря в аэропорту Челябинска при рулении воздушного судна на аэродроме экипажем выявлена неисправность передней стойки шасси. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс SU 1421 сообщением Челябинск – Москва (Шереметьево). Борт с пассажирами отбуксирован на стоянку воздушных судов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

На рейсе зарегистрировано 78 пассажиров, среди которых двое детей, отметили в прокуратуре. На данный момент в аэропорту представители «Аэрофлота» оказывают услуги пассажирам, добавили в ведомстве. Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов.

В конце ноября борт Санкт-Петербург – Москва не смог вылететь из-за драки двух уроженцев Киргизии, которые не поделили место на борту.