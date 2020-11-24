Самолет не смог вылететь из Петербурга в Москву из-за драки пассажиров

Из-за драки двух пассажиров, которые не поделили место на борту, самолет не смог вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел в Пулково. По предварительной информации, «потасовку» устроили два пассажира, которые «не поделили место», самолет «пришлось вернуть назад к терминалу». Устроившие драку пассажиры доставлены в отдел полиции, передает ТАСС.