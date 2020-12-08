В МИД разъяснили характер переданных США документов по вооружениям

Россия передала США два неофициальных документа по теме контроля над вооружениями как «пищу для размышлений», а не в качестве вариантов некоего нового соглашения в этой области, пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Так Рябков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Москва якобы передала Вашингтону варианты рамочного соглашения по контролю над вооружениями, передает ТАСС.

«Какое-то время назад мы передали американской стороне два неофициальных документа в виде пищи для размышлений, как это принято говорить на дипломатическом языке», – сказал замглавы МИД.

По его словам, «один документ, достаточно объемный, это так называемые рамки будущего контроля над вооружениями, где мы изложили те элементы текущей повестки дня, которые необходимо будет отрабатывать в дальнейшем для того, чтобы повысить шансы на выход на договоренность».

При этом указывалось, что «то, как такие договоренности могут быть оформлены, – вопрос для обсуждения».

«Это может быть определенная смесь, набор различных по формату и характеру пониманий и обязательств как юридически обязывающего свойства, так и политически», – пояснил дипломат.

Второй документ короче по содержанию и «по своему политическому сигналу более определенный, поскольку это не просто обозначение направлений работы, а вариант конкретной договоренности».

«Как вы понимаете, этот текст касается продления текущего ДСНВ. Таким образом, мы предложили США по одному своему документу согласиться с продлением ДСНВ без предварительных условий, а во втором документе вложили наше видение того, как двигаться дальше и куда», – добавил Рябков.

Он подчеркнул, что российские дипломаты «никакие варианты соглашений не передавали».

«Какие могут быть варианты соглашений, если мы не договорились даже в принципе о том, в какому формате и куда двигаться. С администрацией (президента США Дональда) Трампа такой договоренности не было. Администрация Трампа не оказалась в состоянии просто продлить действующий договор без предварительных условий, несмотря на наши шаги навстречу Вашингтону как в части срока продления, так в части согласия заморозки боезарядов», – сказал представитель МИД.

При этом отмечается, что с командой демократа Джозефа Байдена, который по подсчетам СМИ победил на выборах в США, контактов, в том числе по тематике контроля над вооружениями, пока нет: «Надо, как минимум, дождаться официального подведения итогов выборов президента США, дождаться инаугурации 20 января».

«Потом будем смотреть. Мы не хотим, чтобы злонамеренно настроенные деятели, а их немало в Вашингтоне, выискивали поводы для каких-то бесконечных абсолютно безосновательных обвинений в наш адрес. Поэтому мы спокойно подождем, время терпит, спешить некуда», – резюмировал Рябков.

Напомним, 26 ноября глава МИД Сергей Лавров заявил, что в Москве сомневаются в том, что с администрацией действующего президента США Дональда Трампа можно всерьез договариваться о чем-либо по вопросу контроля над вооружениями.

До этого президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». МИД России предложил США продлить ДСНВ на один год.

Однако США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России, отказавшись продлевать СНВ-3 без дополнительных условий. В ответ в МИД России констатировали неготовность США к продлению СНВ-3.