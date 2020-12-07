После массового отравления хлором в бассейне в Астрахани завели дело

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели по факту отравления детей и взрослых в бассейне в Астрахани, сообщили в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.

В сообщении на сайте СК говорится, что «возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спортивном комплексе по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)».

Между тем пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области сообщила, что число людей, госпитализированных после отравления хлором в бассейне в Астрахани, увеличилось до 30 человек, среди них – 21 ребенок, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь губернатора Игоря Бабушкина Анастасия Кротова сообщила, что число госпитализированных увеличилось до 20, в том числе 18 детей, шестеро детей находятся в реанимации, передает РИА «Новости».

Бабушкин побывал на месте происшествия, а также в больнице, куда госпитализировали детей.

«Ситуация находится под его личным контролем», – добавила пресс-секретарь.

Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин сообщил, что количество пострадавших, отравившихся парами хлора в астраханском бассейне, увеличилось до 26, из них 19 – дети от 5 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Астрахани из-за превышения концентрации хлора в бассейне госпитализировали 16 человек, в том числе 13 детей.

Ранее в Петербурге восемь детей отравились парами хлора во время купания в бассейне в фитнес-клубе. Из них трое получили медицинскую помощь на месте и не нуждались в госпитализации.