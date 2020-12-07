Массовое отравление хлором произошло в бассейне в Астрахани

В Астрахани из-за превышения концентрации хлора в бассейне госпитализировали 16 человек, в том числе 13 детей, сообщил представитель ГУ МЧС по Астраханской области.

В МЧС сообщили, что «в результате превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне ухудшилось состояние присутствующих в здании спортивного комплекса «Динамо» людей в количестве 30 человек, в том числе детей, ориентировочно 20 человек», передает РИА «Новости».

Госпитализировали 13 детей и трех взрослых, остальные люди эвакуированы.

При этом четверо детей находятся в тяжелом состоянии, их перевели в реанимацию, передает ТАСС.

На месте инцидента работает оперативная группа ГУМЧС России по области.

Ранее в Петербурге восемь детей отравились парами хлора во время купания в бассейне в фитнес-клубе. Из них трое получили медицинскую помощь на месте и не нуждались в госпитализации.