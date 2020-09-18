В Санкт-Петербурге дети отравились парами хлора в бассейне

Восемь детей отравились парами хлора во время купания в бассейне в фитнес-клубе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

«Всего восемь детей. У всех ингаляционное отравление парами хлора. Пятеро детей (направляют) в больницу, из них двое – легкая степень, трое – в средней степени (тяжести). Еще трое детей – легкая степень, оказана помощь на месте с отказом от госпитализации», – передает ТАСС слова представителя городской станции скорой медицинской помощи.

По словам собеседника агентства, ЧП произошло в фитнес-клубе на улице Ярослава Гашека. Вероятная причина – нарушение концентрации химических реагентов в воде бассейна. Подчеркивается, что эта версия еще не имеет подтверждения.

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту инцидента.

Сообщается также, что Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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Ранее стало известно о госпитализации женщины и троих детей из-за дезинсекции дома в Москве.