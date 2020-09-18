В больнице Петербурга рассказали о состоянии отравившихся парами хлора детей

Главный врач Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина рассказала о состоянии детей, отравившихся парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге.

Исанкина сообщила, что в больницу доставили «пять детей, один ребенок 15 лет, остальные – семи и восьми лет», все они в стабильном состоянии.

Двое остаются «под наблюдением в отделении реанимации» в «состоянии средней степени тяжести». Еще трое находятся под наблюдением «с легкой степенью отравления», передает РИА «Новости».

Напомним, представитель городской станции скорой медицинской помощи сообщил, что восемь детей отравились парами хлора во время купания в бассейне в фитнес-клубе. Из них трое получили медицинскую помощь на месте и не нуждались в госпитализации.