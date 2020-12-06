Пожар на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали

Возгорание на рынке в Ростове-на-Дону, где в воскресенье загорелся павильон с пиротехникой, полностью ликвидировали, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

«В 16:06 мск зафиксирована ликвидация открытого горения на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, на рынке загорелся торговый павильон с пиротехникой на площади 200 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало. В результате пожара начали взрываться петарды и фейерверки. Причиной возгорания в павильоне с пиротехникой на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону могла стать неисправность электрооборудования.