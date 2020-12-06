Пожар вспыхнул на рынке с пиротехникой в Ростове-на-Дону

Площадь возгорания на рынке с пиротехникой «Классик» в Ростове-на-Дону достигла 1,5 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, на рынке загорелся торговый павильон с пиротехникой на площади 200 кв. метров. Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 06.30 мск. Сведений о пострадавших нет. В ликвидации возгорания участвуют 36 человек личного состава и 12 единиц техники.

Напомним, в четверг в реконструируемом здании больницы по улице Дурова в центре Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. В здании находились рабочие, проводящие реконструкцию корпуса.