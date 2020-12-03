При пожаре в московской больнице погибли два человека

В реконструируемом здании больницы по улице Дурова в центре Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, пожар произошел на третьем этаже находящегося на реконструкции здания. «По улице Дурова, 26, в больнице начался пожар. Открытое горение происходит на третьем этаже», – приводит слова источника ТАСС.

К моменту прибытия пожарных площадь составляла 30 кв. метров. В здании находился рабочий персонал, проводящий реконструкцию корпуса. В ходе тушения были спасены 27 рабочих. Потушить пожар удалось на площади 100 кв. метров. Горели строительные конструкции и бытовки.

«В данный момент поступила информация, что в ходе осмотра медиками пострадавший умер. Всего в итоге в результате пожара двое погибших», – сообщил источник.

Напомним, 18 ноября во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии.