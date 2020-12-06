Петра Мамонова не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну двух россиян, в том числе рок-музыканта, участника группы «Звуки Му» Петра Мамонова, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел в киевском аэропорту «Борисполь». «Во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» остановили двух граждан России», – говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.

В Госпогранслужбе уточнили, что музыкант «вместе с гражданкой России направлялся на Украину якобы в личных целях». Обоим россиянам запретили въезд в страну на три года. Причиной, как заявили в ведомстве, стало посещение Крыма.

«Граждане России выбыли назад обратным авиарейсом», – добавили в ведомстве.

Ранее украинские пограничники не пропустили в страну российских певца и флейтиста, им запретили въезд на три года. Певец, которому запретили въезд, – это экс-солист российской группы «Лесоповал» Сергей Куприк.