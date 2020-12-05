Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 5 декабря 2020, 06:10 Текст: Антон Антонов

Переменная облачность и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье, сообщают синоптики. Днем в столице от трех до пяти градусов мороза, ночью температура опустится до минус десяти градусов. В Подмосковье возможны заморозки до семи градусов, ночью – до 13 градусов ниже нуля. Скорость ветра в Москве и Подмосковье в субботу не превысит 10 м/с. Синоптики предупредили жителей столицы и области о гололедице, которая сохранится также в ночь на воскресенье. Атмосферное давление в регионе составит 765 мм ртутного столба, передает ТАСС.

