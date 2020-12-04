Совет директоров Роснано избрал Куликова главой правления

Совет директоров АО «Роснано» избрал бывшего первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова председателем правления компании вместо Анатолия Чубайса.

«Совет директоров АО «Роснано» в четверг 3 декабря согласно директиве правительства России проголосовал за назначение Сергея Куликова председателем правления ООО УК «Роснано» сроком на пять лет. Совет директоров принял решение прекратить полномочия Анатолия Чубайса, ранее занимавшего данный пост», – говорится в сообщении.

Заседание совета состоялось в форме заочного голосования. Сергей Куликов приступил к исполнению обязанностей.

В среду президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В четверг правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Анатолия Чубайса. Сам Чубайс в четверг сообщил, что 3 декабря – его последний день работы в компании.

При этом СМИ сообщили, что новое место работы Анатолия Чубайса может быть связано с сокращением углеродных выбросов в атмосферу и другими вопросами выполнения Парижского соглашения по климату.