Чубайс объявил о последнем дне работы в Роснано

Глава Роснано Анатолий Чубайс сообщил, что четверг, 3 декабря, станет его последним днем работы в компании. Об этом он рассказал на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.

«Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», – сказал он, передает РИА «Новости».

В среду президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В четверг правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Анатолия Чубайса.

Политолог Евгений Минченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «Куликов – опытный человек и является представителем нового поколения «молодых управленцев». А Чубайс не пропадет» и «в будущем он найдет себе какую-то новую позицию».

В октябре СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Чубайс может покинуть пост главы Роснано в результате реформы российских институтов развития.