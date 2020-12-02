Путин предложил Куликову возглавить Роснано

Президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано.

«Сергей Александрович, добрый день. Вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития – Роснано. Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики», – обратился Путин к Куликову в ходе встречи, передает РИА «Новости».

«Без развития таких технологий, как нанотехнологии, будущего у нашей экономики нет, это совершенно очевидно. То же самое касается и искусственного интеллекта, и других направлений, биотехнологий. Все это в современном мире очень завязано друг с другом», – сказал глава государства.

«Все это находится в такой связке, для того чтобы использовать которую, мы должны каждый из компонентов иметь в виду и каждый из компонентов развивать полноценно. В этом смысле на ваших плечах будет большая ответственность, перед вами очень большие масштабные задачи», – добавил он.

Президент отметил, что госкорпорация с момента создания сделала немало, но есть и проблемные вопросы. Работа Роснано охватывает 12 отраслей, применимых практически во всей экономике, сказал он.

В числе таких отраслей Путин упомянул металлообработку, химию, приборостроение, здравоохранение, нефтехимия, металлургия, энергетика, машиностроение, электроника, телекоммуникации, строительные и промышленные материалы, биотехнологии.

«В 38 субъектах создано и функционирует 115 предприятий, на которых трудятся более 40 тыс. человек», – сказал он.

Куликов заявил, что на новом посту в ближайшее время займется решением следующих задач: переводом идей в продукты, продаж – в контракты жизненного цикла с сервисом, а также масштабированием экспериментальных производств до промышленного уровня.

«Нам очень не хватает развитого математического моделирования свойств материалов для сокращения сроков проектирования и обратного инжиниринга от свойств. Я считаю, это очень важный для конкурентоспособности инструмент. У нас сегодня от пяти до 10 лет срок получения нового материала, его можно сократить до двух-трех лет, то есть до модельных и натурных испытаний все рассчитать в математике», – сказал Куликов.

Он отметил, что сегодняшние вычислительные мощности позволяют России достигнуть этих целей.

Сергей Куликов родился 9 апреля 1976 года. Окончил Военный университет Минобороны России, РАНХиГС, МГТУ имени Баумана, а также Военную академию Генштаба ВС России.

С 1994 по 2000 годы служил в российской армии, с 2000 по 2001 служил в «Промэкспорте», с 2001 по 2008 годы – в Рособоронэкспорте. Также был членом Совета директоров в компаниях: ОАО «Мегафон», Yota Holding Limited, ОАО «Ростелеком», ОАО «Воентелеком».

По данным на сайте госкорпорации, действующим руководителем Роснано является Анатолий Чубайс.

В октябре СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Чубайс может покинуть пост главы Роснано в результате реформы российских институтов развития. В октябре он перенес коронавирусную инфекцию.