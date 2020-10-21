Чубайс может уйти с поста главы «Роснано»

Анатолий Чубайс может покинуть пост главы «Роснано» в результате реформы российских институтов развития, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Так, по данным трех источников РБК, обсуждается возможность ухода Чубайса с поста главы «Роснано». При этом двое собеседников утверждают, что Чубайс получил предложение «заняться Арктикой», но не раскрывают деталей. В то же время знакомый Чубайса говорит, что «обсуждать можно все что угодно, но такое решение может принять только президент».

О возможном уходе Чубайса со своего поста говорят и источники The Bell. Так, по словам одного из крупных бизнесменов, не так давно Чубайс сам просил у президента Владимира Путина «отпустить его на пенсию».

В самом «Роснано» эту информацию не подтвердили. «Чубайсу, конечно, нравится Арктика, но полярником он себя вряд ли видит. А если серьезно, то «Роснано» по поручению правительства готовит стратегию компании до 2024 года», – заявили в пресс-службе «Роснано».

Анатолий Чубайс был назначен гендиректором госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий», впоследствии ставшей «Роснано», в 2008 году.