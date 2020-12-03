Кабмин рекомендовал заменить Чубайса на Куликова во главе Роснано 3 декабря 2020, 10:08 Текст: Алина Назарова

Российское правительство утвердило директиву для избрания Сергея Куликова главой Роснано на пять лет вместо Анатолия Чубайса, сообщила пресс-служба кабмина. «Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано», – говорится в сообщении на сайте правительства. Директива подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Одновременно директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса. В среду президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В октябре СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Чубайс может покинуть пост главы Роснано в результате реформы российских институтов развития. В октябре он перенес коронавирусную инфекцию.

