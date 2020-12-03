Минченко объяснил решение заменить Чубайса на Куликова

«Куликов – опытный человек и является представителем нового поколения «молодых управленцев». А Чубайс не пропадет. Думаю, в будущем он найдет себе какую-то новую позицию», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал решение правительства заменить Анатолия Чубайса на первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова во главе Роснано.

«Анатолий Чубайс довольно долгое время находится на позиции главы Роснано и было бы логичным попробовать влить туда свежую кровь», – сказал политолог Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Говоря о дальнейших перспективах Чубайса, собеседник подчеркнул: «Анатолий Борисович не пропадает». «Он человек известный и авторитетный, особенно в бизнес-среде. Также у него есть хорошие международные связи. Потому, я думаю, в будущем он найдет себе какую-то новую позицию», – спрогнозировал политолог.

«Что касается Сергея Куликова и его сильных сторон – он выходец из команды гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и является представителем нового поколения так называемых «молодых управленцев». Кроме того, Куликов достаточно опытный человек и находится в хороших отношения с администрацией президента», – рассказал Минченко.

В среду президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано.

В четверг правительство РФ утвердило директиву для избрания Сергея Куликова главой Роснано на пять лет вместо Анатолия Чубайса. Директива подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Сергей Куликов родился 9 апреля 1976 года. Окончил Военный университет Минобороны России, РАНХиГС, МГТУ имени Баумана, а также Военную академию Генштаба ВС России.

С 1994 по 2000 год служил в российской армии, с 2000 по 2001 год служил в «Промэкспорте», с 2001 по 2008 год – в Рособоронэкспорте. Также был членом Совета директоров в компаниях: ОАО «Мегафон», Yota Holding Limited, ОАО «Ростелеком», ОАО «Воентелеком» и одним из топ-менеджеров Ростеха.

В октябре СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Чубайс может покинуть пост главы Роснано в результате реформы российских институтов развития. В октябре он перенес коронавирусную инфекцию.