Украина обиделась на польских мусульман, признавших Крым Россией

Украинское посольство в Польше направило польскому министерству иностранных дел ноту из-за календаря религиозного объединения мусульман страны на 2021 год, где рядом с мечетями Крыма была надпись «Российская Федерация», заявил украинский посол Андрей Дещица.

По его словам, посольство сперва обратилось в Религиозное объединение мусульман Польши с просьбой исправить надпись в календаре. Объединение извинилось и удалило надписи в электронной версии календаря. Однако, по его мнению, правки не являются «полностью корректными» и не отражают принадлежность Крыма к Украине, передает агентство «Укринформ».

«В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию», – сказал посол.

По его словам, МИД Польши выразил готовность присоединиться к выяснению этой ситуации, поскольку Религиозное объединение мусульман Польши является организацией, которая финансируется польским государством.

Ранее Религиозное объединение мусульман Польши обнародовало календарь на 2021 год, в котором крымские мечети сопровождает надпись о территориальной принадлежности к России. Его электронную версию разместили на их официальном сайте.

Напомним, ранее американская компания Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в своих сервисах, Крым и Севастополь обозначены территорией России.

Решение корпорации признать российский статус Крыма вызвало негодование украинских политиков. Так, глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал Apple не заниматься глобальной политикой, а экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин призвал отказаться от использования продукции Apple. Украина пожаловалась на Apple в Госдепартамент США и направила запросы самой компании.