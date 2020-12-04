Минздрав Украины предложил ввести «плановый» жесткий карантин

Министерство здравоохранения Украины предлагает ввести плановый жесткий карантин на три недели с января 2021 года из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил глава ведомства Максим Степанов.

По его словам, в декабре Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий карантин, поскольку наблюдается прирост новых случаев коронавируса без резких скачков, передает РИА «Новости».

«Мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас есть в связи с COVID... Мы будем предлагать правительству плановый жесткий карантин начиная с первых чисел января, считаем, что длительность такого карантина, чтобы достичь эффекта, должна быть на протяжении трех недель», – сказал Степанов.

Он отметил, что Минздрав делает такие выводы, опираясь на медицинские и противоэпидемиологические показатели.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Николаевской области Украины пациенты с коронавирусной инфекцией дерутся за кислород и ползут к окнам, чтобы подышать.

2 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины решило не продлевать карантин выходного дня, действующий с 14 ноября.

При этом министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявил, что Украина должна как можно скорее ввести жесткий карантин сроком не менее трех недель.