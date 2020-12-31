Стало известно, когда Россия впервые отправит космонавтов на облет Луны

Россия отправит корабль с космонавтами для облета Луны в 2028 году, заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«В 2028 году мы должны отправить экипаж на облет Луны, и в 2030-м посадить наш экипаж на Луну», – заявил Рогозин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Прежде планировалось, что российский экипаж совершит облет вокруг Луны в 2029 году, а годом позже – разместит на ней модули для жизни и работы космонавтов. В Роскосмосе подчеркивали, что космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения без помощи центров управления на Земле. Также сообщалось, что российский ядерный буксир проекта «Нуклон» сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток

В 2021 году Роскосмос начнет исследовать Луну и продолжит подготавливаться к перевооружению. Глава госкорпорации рассказывал, что российский ядерный буксир для полетов к Луне и планетам Солнечной системы получил название «Зевс».

Кроме того, в среду Рогозин сообщил, что РКК «Энергия» собрала макет космического корабля «Орел» для начала статических испытаний. «Это уже готовый корабль», – цитирует главу корпорации ТАСС.

Этот корабль, по словам гендиректора Роскосмоса, отличается от всех существующих тем, что он предназначен для дальнего космоса и полетов к Луне. «У него настолько мощная тепловая защита, что он может возвращаться к Земле на 2-й космической скорости – не 8, а 11 км/с», – указал Рогозин.

Также глава госкорпорации рассказал о программе «Сфера». «Мы надеемся, что со следующего года будет финансирование, выделено в бюджете 7 млрд рублей для начала работ», – заявил он.

По его словам, через несколько лет соберут демонстраторы новейших аппаратов, которые должны принципиально отличаться от тех, которые запускают сейчас.

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