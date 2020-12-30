Возросло число жертв нападения на аэропорт в Йемене

Число жертв нападения на аэропорт Адена в Йемене выросло до 22 человек, сообщил источник в этой йеменской провинции.

«Число жертв нападения на аэропорт Адена возросло до 22, более 50 ранены, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, ранения получили замминистра связи Йемена Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.

Напомним, в среду в аэропорте йеменского города Аден во время прилета министров нового правительства страны прогремело несколько взрывов. При этом СМИ сообщали, что в результате атаки погибли как минимум 27 человек, более 10 получили ранения.

Министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни заявил, что атаку на аэропорт Адена произвели сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).