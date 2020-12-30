В аэропорту Адена прогремели взрывы после прилета министров нового правительства
30 декабря 2020, 13:53
Текст: Алексей Дегтярев
В аэропорте йеменского города Аден во время прилета министров нового правительства страны прогремело несколько взрывов, есть погибшие и пострадавшие, сообщают СМИ.
Из-за взрывов пострадали и погибли множество человек, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya. Других подробностей не приводится.
В Сети публикуются кадры с места происшествия в Адене.
December 30, 2020
Источник РИА «Новости» в провинции Аден сообщил, что жертвами взрыва стали, по предварительным данным, пять человек. «ранения получили 20 человек», – добавил собеседник.
По его словам, взрыв прогремел в зале прилетов аэропорта Адена в момент прибытия туда нового правительства из Эр-Рияда после принесения им присяги перед президентом Абду Раббу Мансуром Хади.