Йеменские власти назвали ответственных за атаку на аэропорт

Атака на аэропорт Адена, в результате которой погибли 27 человек, совершена сторонниками мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), заявил министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни.

«Все члены правительства в порядке. Это подлая террористическая акция, совершенная мятежниками-хуситами при поддержке Ирана», – заявил министр, передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Премьер Йемена Абдель Малик Саид заявил, что произошедшее – «вероломный теракт», однако инцидент не помешает выполнять властям выполнять свой долг и добиваться стабильности в стране. Также йеменские власти обратились к международному сообществу и призвали его провести «международное расследование» атаки.

Между тем в политбюро хуситов заявили, что непричастны к атаке на аэропорт. «Мы не имеем отношения к атаке в Адене и рассматриваем эти обвинения как еще одну попытку ввергнуть нас в корыстную борьбу», – заявили мятежники.

Напомним, в среду в аэропорте йеменского города Аден во время прилета министров нового правительства страны прогремело несколько взрывов. В результате атаки погибли как минимум 27 человек, более 10 получили ранения.