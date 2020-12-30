Число жертв атаки на аэропорт в Йемене возросло до 27 человек

В результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене погибли как минимум 27 человек, сообщил представитель правительства страны.

«При атаке на аденский аэропорт были убиты 27 человек, десятки получили ранения», – сказал представитель йеменских властей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала «Аль-Хадас».

Йеменский источник РИА «Новости» заявил, что в результате обстрела аэропорта погибли 10 человек, 20 получили ранения. При этом, по данным собеседника, министры правительства страны, прилетевшие в аэропорт в момент атаки, не пострадали, так как в момент взрыва были в самолете. Через некоторое время их доставили в правительственный дворец, здание аэропорта и прилегающая к нему местность оцеплены.

Причиной взрыва стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения «Ансар Алла» (хуситов) из провинции Таиз на юго-западе Йемена, отметил источник.

Напомним, в среду в аэропорте йеменского города Аден во время прилета министров нового правительства страны прогремело несколько взрывов.