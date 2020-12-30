В Йемене прогремел второй за день взрыв

В городе Аден в Йемене у правительственного дворца Маашик произошел взрыв, сообщают информационные агентства.

Взрыв прогремел у здания дворца, куда ранее, после взрыва в аэропорту, направили членов правительства страны, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, в среду в аэропорте йеменского города Аден во время прилета министров нового правительства страны прогремело несколько взрывов. В результате атаки погибли как минимум 27 человек, более 10 получили ранения.

Министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни заявил, что атаку на аэропорт Адена произвели сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).