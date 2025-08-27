  • Новость часаНад пятью регионами России силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ за три часа
    Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»
    Суд в Москве взыскал долги посольства Украины за воду и тепло
    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых
    Роскосмос опроверг слухи о продаже корпорации «Энергия»
    Песков назвал «беспрецедентным» будущий визит Путина в Китай
    Захарова оценила признания экс-главы USAID о финансировании Молдавии
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен под Колодезями ДНР
    ВСУ перебросили в Днепропетровскую область полбатальона колумбийских наемников
    Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу в Одессе
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    27 августа 2025, 23:40 • Новости дня

    Bloomberg сообщил о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России

    Bloomberg сообщило о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России обходить существующие карательные меры.

    «Министры иностранных дел ЕС встретятся, чтобы обсудить возможные варианты, в том числе использование инструмента для предотвращения обхода санкций, который может запретить экспорт определенных товаров в третьи страны, способствующих обходу санкций», – передает Bloomberg.

    Министры также рассматривают вопрос о дальнейших рестрикциях в отношении российского нефтегазового и финансового секторов, а также об ограничениях на импорт и экспорт российских товаров.

    Агентство напоминает, что ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который пока направлен против так называемых на Западе похитителей украинских детей, и этот вопрос вызвал резонанс у президента США Дональда Трампа, когда он в последний раз встречался с европейскими лидерами в Белом доме.

    Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене позже на этой неделе и, как ожидается, обсудят ряд вариантов, сообщили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвигаться по Шенгенской зоне. Евросоюз обсудит новые способы использования доходов от замороженных российских активов. При этом газета Politico сообщила о творческом кризисе ЕС по санкциям против России.

    27 августа 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова обвинила Запад в оплате «индульгенции» для Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», заявив, что западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своеобразную «индульгенцию» на свои же деньги.

    Западные страны предоставили Владимиру Зеленскому своего рода индульгенцию, причем оплатили ее из собственных средств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что западные страны, по ее словам, не борются с причинами преступлений, а легализуют их, надеясь таким образом уменьшить количество подобных случаев.

    «Зеленскому выписали вот такую индульгенцию. Только пошли еще дальше в этой логике. Они ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Они эту индульгенцию еще выписали как бы даже на свои [деньги]», – сказала Захарова.

    По словам представителя МИД, за эту «индульгенцию», находящуюся вне правового поля, Зеленский якобы расплатился жизнями украинцев. Захарова считает, что обсуждать ответственность Зеленского бессмысленно, а объяснять ситуацию необходимо мировому сообществу, а также тем, кто поставляет ему оружие и финансовые средства.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Владимир Зеленский отметил, что будущее нефтепровода «Дружба» зависит от позиции Венгрии.

    Глава МИД Венгрии Петер Сияйрто считал маловероятным, что удары по нефтепроводу «Дружба» осуществлялись без согласования между Киевом и руководством Евросоюза.

    Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по трубопроводу «Дружба».

    26 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный аналитик Рожин: Купянск освободят «методом Угледара»

    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ подготовили Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны ходы между подвалами, оборудованы минные ловушки. Кроме того, нужно учитывать особенности местности: город разделен рекой Оскол на две части. Поэтому операция российской армии по освобождению населенного пункта будет проходить по примеру Угледара, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Российские войска стремятся постепенно охватывать Купянск с севера и северо-запада. Причем бойцы зашли в северную окраину города. Это стало возможным после продвижения ВС России в районе Кондрашовки и Голубовки. Противник на этом фоне пытается давлением на фланги снизить темпы наступления нашей армии», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Также бои идут в районе Соболевки – к западу от Купянска», – добавил он, указав на постепенный охват «клешни» одной из ключевых дорог снабжения купянской группировки противника. «По другую сторону реки Оскол продолжаются сражения в районе Петропавловки. ВСУ пробуют контратаковать в направлении Синьковки – впрочем, без особого успеха», – пояснил собеседник.

    «Украинское командование периодически перебрасывает резервы на этот участок фронта, и те предпринимают локальные ответные атаки по обе стороны Оскола», – заметил Рожин. По его словам, противоборствующая сторона подготовила Купянск к долговременной обороне. В частности, выкопаны подземные ходы между подвалами в многоэтажках, оборудованы минные ловушки и заминированы значимые здания и объекты инфраструктуры.

    Это одна из сложностей при освобождении города. «Кроме того, нужно учитывать особенности местности. Купянск разделен рекой на две части, при этом правобережная находится на возвышенности. Между тем, противник активно использует дроны, что тормозит наше продвижение», – добавил спикер.

    По его оценкам, операция российской армии будет проходить по «методу Угледара». «Наше командование избегает лобового штурма, и это правильно. Я думаю, цель – взять под контроль все основные дороги, которые ведут в Купянск, чтобы постепенно истощить группировку противника. Со временем появится возможность для полноценного захода в город и штурмовых действий», – детализировал Рожин.

    «Этот населенный пункт является важным логистическим хабом, где находится крупный железнодорожный узел. Его освобождение откроет ВС России подступы, в том числе к Балаклее и Изюму. Поэтому противник цепляется за Купянск, ведь потеря города может привести к серьезным для него осложнениям в Харьковской области», – заключил аналитик.

    Ранее появились сообщения о том, что российские бойцы зашли в северную окраину Купянска Харьковской области. С продвижением ВС России положение противника в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат, сказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения», – приводит агентство его слова.

    Вместе с тем, с продвижением на окраинах Купянска российские силы продолжают сжимать полукольцо у города. Так, штурмовики продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

    Сооснователь проекта «Ватфор», военно-политический эксперт Сергей Полетаев указал, что в Купянске происходит то же, что и в Красноармейске (Покровске) месяц назад. «Внезапно обнаружилось, что бои ведутся уже в городе, до центральной площади осталось километр-полтора, а последний нормальный путь снабжения гарнизона (через Благодатовку) из-за близости фронта стал окончательно непроезжабельным», – написал он в Telegram-канале.

    «Остался еще проселок через Осиново вдоль железной дороги, но там особо не разгонишься, а значит – легче попасть под обстрел дронами. Такое впечатление, что этот участок фронта, как и Серебрянские леса южнее, командование ВСУ использовало как источник резервов, и вот источник этот начал наконец иссякать», – отметил Полетаев.

    О том, что российские войска вплотную подошли к основной западной линии снабжения украинского гарнизона в Купянске, все чаще пишут и ресурсы противника, признавая, что подтягивать подкрепление к городу ВСУ становится все сложнее, пишет военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он уточнил: речь об участке трассы Н-26, что пролегает между Соболевкой и Благодатовкой и тянется до Чугуева, а затем и до самого Харькова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России готовят окружение всей купянской группировки противника.

    27 августа 2025, 22:22 • Видео
    Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    27 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Американист Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эффект от американских пошлин в отношении Дели окажется негативным для самих Штатов. Либеральная пресса уже обвиняет Дональда Трампа в том, что он окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее США ввели 50-процентные тарифы против Индии.

    «Дональд Трамп давно угрожал ввести вторичные санкции против торговых партнеров России. Однако с последствиями от этих действий столкнулись бы страны, расположенные в Западном полушарии, о чем, по информации СМИ, главу Белого дома предупредили его подчиненные еще до саммита на Аляске», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что ранее администрация США отложила введение новых пошлин против Китая, однако, по всей видимости, сочла Индию слабым звеном в Евразии. Дело в том, что Дели сильно зависит от экспорта в Штаты, указал собеседник.

    Кроме того, Вашингтон хочет получить доступ на индийский молочный и аграрный рынок, а также на рынок сои и генетически модифицированных культур. Однако республика не могла пойти на торговую сделку с Трампом, потому что это предполагало бы открытие сельскохозяйственного рынка, а это навредило бы местным производителям.

    На этом фоне появился дополнительный рычаг давления на Дели – вопрос с покупкой российской нефти, продолжил аналитик. В результате индийские власти отказались вести переговоры с Белым домом, пока американская позиция не изменится. При этом Штаты со времен Билла Клинтона пытались выстраивать с Индией особые отношения, напомнил Дробницкий.

    «Так, республику называли одним из главных партнеров и рассматривали ее как потенциальный противовес КНР. Сейчас в определенной степени правы либералы, которые говорят, что Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян. На деле происходящее – абсолютно объективный процесс. Евразийские державы понимают, что Вашингтон – ненадежный партнер», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, действия администрации США приведут к тому, что Москва, Дели и Пекин продолжат сближение. Причем уже объявлено о предстоящем визите Нарендры Моди в столицу КНР. «Общие снимки индийского премьера с президентом России и председателем Китая станут «приветом» Трампу», – иронично отметил политолог.

    «Индия не сможет отреагировать на пошлины так, как это по силам китайской стороне, поскольку страна не обладает, например, критически важными минералами. Но интеграция республики в евразийские и – самое главное – бездолларовые проекты в среднесрочной перспективе станет хорошим ответом», – считает собеседник.

    США же продолжат оказывать давление на Дели. Причем администрация Трампа, вероятно, постарается «расшатать» нынешнее индийское правительство, допускает эксперт. «Но какие бы меры ни предпринимали американские власти, общего процесса не отменить», – добавил спикер, заметив, что тарифная политика Штатов приближает развал Pax Americana.

    «Некоторые конспирологи полагают, что на самом деле в этом и заключается план Трампа, который ничего не может сделать внутри США, не может сломить сопротивление глобалистских элит. А своими действиями намеренно разрушает долларовую экономику – как говорится, не мытьем, так катаньем», – сыронизировал Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его мнению, эффект от новых пошлин, введенных в отношении Индии, окажется смазанным. «Из-под действия тарифов выводится большое количество товаров, в том числе нефтепродукты, идущие из самой Индии. То есть США не отказываются от закупок дизеля или бензина», – объяснил собеседник.

    «Также исключение сделано для электроники, которая собирается в республике», – продолжил эксперт, напомнив, что порядка 40% телефонов IPhone, которые продаются на американском рынке, собраны не в Китае, а в Индии. «Другими словами, пока удар в основном приходится по текстильной промышленности: это кожа, ткани, хлопок. Я думаю, что Дели переориентирует поставки на другие рынки», – считает политолог.

    «Позиция индийских властей четко сформулирована: страна не собирается отказываться от закупок дешевой российской нефти, потому что в ином случае она столкнется с серьезными проблемами в экономике», – указал Дудаков. На этом фоне Нью-Дели в целом пересматривает свои отношения со Штатами и идет на сближение с Китаем.

    «Таким образом, эффект от пошлин будет негативным для самих американцев. Мы наблюдаем за тем, как рушится их попытка использовать Индию как экономический таран против КНР. Я думаю, что рано или поздно Вашингтону придется все равно договариваться уже на более реалистичных условиях с Моди и корректировать свою политику», – заключил американист.

    В среду вступили в силу введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на импорт из Индии. В результате совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в мире. Американские власти обосновали решение закупками Дели российской нефти, пишет Bloomberg.

    «Пошлины затронут более 55% товаров, поставляемых в США – крупнейший рынок Индии, и больше всего ударят по трудоемким отраслям, таким как текстильная и ювелирная промышленность», – говорится в материале.

    По оценкам Citigroup, совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар. Индийские власти уже призвали граждан покупать отечественные товары, передает Axios.

    «Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться», – подчеркнул премьер страны Нарендра Моди. Он также заявил о необходимости добиться самодостаточности государства «не из-за нужды, а из-за гордости».

    Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин считает, что нынешний кризис в отношениях Дели и Вашингтона не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения», – сказал дипломат изданию Politico.

    При этом источник в Белом доме заявил СМИ, что в администрации США не считают, что «это конец партнерства двух стран». Сторонники развития индийско-американских отношений сохраняют надежду на их восстановление. В частности, они надеются, что Трамп и Моди проведут встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

    Однако в последние недели Дели активизировал усилия по укреплению контактов с Москвой, Пекином и другими странами, отмечает The New York Times. Советник по национальной безопасности и министр иностранных дел Индии в этом месяце совершили визиты в Россию. Моди готовится посетить Китай на следующей неделе – впервые за семь лет.

    26 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение

    ВСУ признали ограничение движения по главной трассе в Херсон

    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Херсон столкнулся с ограничениями на главной транспортной артерии из-за угрозы атак дронов, оставшись с одной альтернативной дорогой для въезда.

    Херсон оказался в так называемом «дроновом полуокружении», об этом сообщил военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает ТАСС. После официального признания местными властями главной трассы в город опасной для проезда, движение по ней ограничили.

    Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин настоятельно рекомендовал не использовать маршрут по трассе Херсон – Николаев из-за опасности атак дронов. Луценко отметил, что альтернативой остается только одна дорога, расположенная в восьми километрах от основной.

    По его словам, «основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении». Он также добавил, что дороги на десятки километров вглубь либо уже не проезжаемы, либо будут вскоре перекрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов в Херсонской области погиб один человек, двое были госпитализированы, а четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

    Автомобильный мост на Карантинный остров получил повреждения, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной. Жители Херсона услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

    26 августа 2025, 20:14 • Новости дня
    Названы сроки вступления в силу инициативы о «российской полке»

    Закон о минимальной квоте российских товаров запланирован на март 2026 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минпромторге РФ предложили установить минимальную квоту на российские непродовольственные товары в торговых сетях с марта 2026 года.

    Как сообщает ТАСС, законопроект о так называемой «российской полке» опубликован Минпромторгом РФ на портале проектов нормативных правовых актов. Документ предусматривает, что торговые сети должны будут выделять минимальное место на полках для российских непродовольственных товаров.

    В пояснительной записке отмечается: «Хозяйствующие субъекты... обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращенных к покупателю фасадов (лицевой части) товаров соответствующей группы на таком оборудовании».

    В тексте законопроекта содержится прямое указание на дату вступления документа в силу: «Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2026 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа на прилавках магазинов Дальнего Востока появилось пиво производства КНДР, стоимость бутылки составляет около 160 рублей.

    Оппозиционный депутат парламента Армении Гарник Даниелян сообщил о сотнях фур с сельхозпродукцией, следовавших в Россию, которые вернулись назад или находились в простое из-за отсутствия решения по дальнейшему движению.

    Американские власти заявили об угрозе удушья и смерти для маленьких детей из-за поддельных плюшевых кукол Labubu.

    25 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы

    Дипломат Мирошник: Бомба в иконе свидетельствует о террористической сути властей Украины

    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев намеренно использует святые для православных людей предметы для проведения терактов. Украинское руководство готово применять любой инструментарий для срыва мирного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее ФСБ предотвратила в Крыму теракт, который планировалось осуществить с помощью бомбы, вмонтированной в икону.

    «Попытка совершить теракт с использованием иконы показывает, что нынешние украинские власти – это фактически террористы, у которых в буквальном смысле не осталось ничего святого», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Мы не питаем никаких иллюзий по поводу улучшения отношений со страной, которая использует чувства верующих и священные, неприкосновенные ценности для осуществления терактов. Киев намеренно демонстрирует свою готовность применять любой инструментарий для срыва мирного процесса и попыток дестабилизации российского общества», – указал он.

    «Все это является грубейшим нарушениям международного гуманитарного права. Украинские злодеяния фиксируются и детализируются российскими госорганами. Затем они будут должным образом оформлены и переданы нашим дипломатам для придания максимальной огласки на международных площадках, в частности в Совбезе и Генассамблее ООН», – подчеркнул собеседник.

    Ранее сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт, планировавшийся СБУ. Силовики задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области, которая по указанию украинского куратора забрала у курьера икону и принесла ее на контрольно-пропускной пункт регионального управления российской спецслужбы, сообщает РИА «Новости».

    При осмотре в иконе нашли самодельное взрывное устройство фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Известно, что женщину вовлекли в террористическую деятельность через Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. Возбуждено уголовное дело. Фигурантку арестовали на два месяца.

    26 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, его слова не останутся без последствий, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя ситуацию вокруг ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

    «Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз», – приводит слова Орбана ТАСС.

    Орбан считает, что действия Киева доказывают правильность позиции Венгрии. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Киев не сможет добиться членства в Евросоюзе «с помощью шантажа, взрывов и угроз». Орбан также отметил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Обострение противостояния связано с ударами ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Руководство Венгрии считает атаки угрозой энергетической безопасности страны и нарушением суверенных прав.

    Зеленский, отвечая на вопрос о том, повлияли ли удары по нефтепроводу на позицию Орбана по вступлению Украины в Евросоюз, заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    26 августа 2025, 08:49 • Новости дня
    Чехия потребовала ограничить передвижение российских дипломатов

    МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвижение в Шенгенской зоне

    Чехия потребовала ограничить передвижение российских дипломатов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможные ограничения для российских дипломатов могут стать частью 19-го пакета санкций Евросоюза, инициатива обсуждается на уровне министров, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    По его словам, Евросоюз может включить в 19-й пакет санкций против России запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны, передает ТАСС.

    Липавский заявил, что продолжит настаивать на этом ограничении. По его словам, «это ненужное преимущество» для российских представителей.

    Politico пишет, что ограничения на покупку российских энергоресурсов в новый пакет, скорее всего, не войдут. Журналисты отмечают: внимание Евросоюза сосредоточено на так называемом «теневом флоте» и компаниях, которые, по оценке Запада, помогают России обходить действующие ограничения.

    Эксперты считают, что влияние новых санкций на экспорт российской нефти будет незначительным. Аналитик компании ICIS Аджай Пармар подчеркнул, что в 19-м пакете, вероятно, не будет существенных новых ограничений против российской нефти, поскольку «возможности для дальнейших санкций невелики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский политик заявил о фрагментации Шенгенской зоны на фоне миграционного давления. Посольство Болгарии исключило ужесточение виз для граждан России из-за ситуации в Шенгенской зоне. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал Шенгенскую зону «мертвой» из-за протестов в Евросоюзе против наплыва мигрантов.

    25 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Мерц предложил выдвинуть фон дер Ляйен президентом Германии в 2027 году
    Мерц предложил выдвинуть фон дер Ляйен президентом Германии в 2027 году
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внутри Христианско-демократического союза обсуждали возможность предложить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен кандидатом на пост президента Германии в 2027 году.

    О планах лидера ХДС Фридриха Мерца рассмотреть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что если фон дер Ляйен покинет пост главы Еврокомиссии ради немецкого президентства, Германия может потерять влияние в Европейском союзе, однако ХДС станет первой партией, выдвинувшей женщину-канцлера и женщину-президента.

    Также, по мнению журнала, для самой фон дер Ляйен президентство стало бы достойным завершением политической карьеры. 24 августа Мерц на дне открытых дверей в правительстве ФРГ отметил, что считает возможным избрание женщины президентом страны.

    Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер завершит свой второй срок в марте 2027 года. В стране президент выполняет в основном представительские функции, а исполнительная власть принадлежит канцлеру и правительству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Поддержка вотума недоверия оказалась почти вдвое выше ожиданий сторонников инициативы и вызвала резонанс в европейских столицах.

    26 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Российские войска взяли в клещи тероборону ВСУ в ЛНР

    Силовые структуры сообщили о блокировании 119-й бригады ВСУ в лесничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Серьезный успех российских войск привел к окружению частей теробороны ВСУ на севере ЛНР в районе Серебрянского лесничества.

    Российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, передает РИА «Новости».

    По словам представителей силовых структур, группировка «Запад» продвинулась в сторону реки Северский Донец, практически завершив окружение украинских сил. В операции задействованы тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники.

    Войска ВСУ постепенно отходят в сторону Ямполя, а некоторые подразделения отступают к Северску. Представители силовых структур отметили, что украинская группировка теряет позиции под натиском российских войск.

    Ранее сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие поджигали свои позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы оставить их. До этого элитное подразделение беспилотников Signum было отведено украинской стороной в тыловые районы после прорыва российских сил, как сообщил командир батальона спецназа 'Ахмат' с позывным 'Шрам'.

    Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от города Кременная. Часть территории контролируется российскими войсками, часть – украинской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подготовили Купянск к долговременной обороне, оборудовав минные ловушки и выкопав ходы между подвалами.

    Российские военные, в том числе бойцы спецназа «Ахмат», вытеснили украинские силы из Серебрянского лесничества в ЛНР.

    В Серебрянском лесу почти полностью уничтожили 53-ю механизированную бригаду ВСУ, а большинство тел украинских военнослужащих осталось на месте боев.

    26 августа 2025, 16:47 • Новости дня
    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»

    Военный эксперт Анпилогов: Страны НАТО спишут на «военную необходимость» удары ВСУ по «Дружбе»

    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары Украины по нефтепроводу «Дружба» блокируют поставки энергоносителей в Венгрию и Словакию – страны НАТО. С одной стороны, это может рассматриваться как casus belli. Но, с другой стороны, это не приведет к активизации пятой статьи устава Североатлантического альянса, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Будапешт приравнял атаки на нефтепровод к нападению на Венгрию.

    «В вопросе приравнивания ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Венгрию и Словакию есть достаточно сложная коллизия международного права», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Украина своими действиями блокирует поставки важнейших энергоносителей в две страны НАТО. С одной стороны, это является casus belli – легитимным поводом для начала военных действий», – указал собеседник, сославшись на исторические прецеденты. Один из них – нападение Японии на Перл-Харбор, спровоцированное нефтяным эмбарго со стороны США.

    «С другой стороны, пятая статья устава НАТО не означает немедленного вовлечения всех стран-альянса в военный конфликт – даже если причиной к ней служит агрессия против члена блока. В ней речь идет о том, что государства начинают консультации по поводу ответных действий», – продолжил эксперт. По его мнению, если позиция венгерских властей будет сформулирована с апелляцией к пятой статье, то, скорее всего, она не найдет широкой поддержки.

    «Большая часть европейских стран Североатлантического альянса выскажутся достаточно обтекаемо и осторожно. Они не станут эскалировать ситуацию. Так же поступит, вероятно, и Дональд Трамп, у которого сложились теплые отношения с Виктором Орбаном. Глава Белого дома хотя и был разозлен ударами по трубопроводу, но все же не заинтересован вступать в конфликты в Европе», – детализировал Анпилогов.

    В этой связи он напомнил об инциденте, случившемся в ноябре 2022 года. Тогда украинская ракета ПВО упала в польском Пшеводуве, в результате погибли два человека. Блок все равно возложил ответственность на Россию, поскольку действия Москвы якобы стали причиной произошедшего.

    Риторика стран-членов НАТО – в случае инициации Венгрией консультаций – останется прежней: Киев якобы в силу военных форс-мажоров не может полностью гарантировать безопасность транзита, полагает аналитик. По его мнению, этим же объясняется, почему Украина наносит удары по нефтепроводу на территории России, а не перекрывает вентиль в Бродах.

    «Украинскому руководству выгоднее списывать свои действия на некую военную необходимость и выдавать атаки по «Дружбе» за попытки нанести ущерб России. Сознательная остановка офисом Зеленского транзита дала бы Венгрии и Словакии козыри и повод обратиться в международный арбитраж», – пояснил специалист, добавив, что в этом случае Киеву грозили бы санкции.

    Похожая ситуация складывалась вокруг поставок газа в Европу через Украину. «Когда истек пятилетний контракт, киевские власти начали активнее препятствовать российскому транзиту и отказались продлевать соглашение, а после проведенной ВС России операции «Поток» ВСУ подорвали ГИС «Суджа», – напомнил спикер. По его прогнозам, похожим образом противник будет действовать и в случае с нефтепроводом «Дружба»: то есть бить по станции «Унеча», но так, чтобы не нарушить договор на транзит.

    На этом фоне осознание того, что Украина – это страна-террорист, выходит на международный уровень. «Для Запада выгодно выставлять украинское руководство максимально неуправляемой силой для того, чтобы иметь возможность продолжать оказывать влияние на Россию. Нынешний этап конфликта приближается к своему логическому завершению: ВСУ теряют возможность к организованному военному сопротивлению, а для продолжения эскалации будет выбран крен в сторону террористических действий», – считает Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, заявлениями о равносильности ударов по «Дружбе» нападению Украины на Венгрию и Словакию «Зеленского с его Сибигой не пронять». «Они отлично осознают, что за ними стоит коллективный Евро-Швондер, который не даст в обиду своего «песика». И более того, сам имеет зуб на «профессора», – написал он в Telegram-канале, проведя аналогии с героями произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце».

    «Орбану бы созвать натовский домком, поставить вопрос перед ним о поведении Шарика и о наказании за то, что гадит под дверью. Но премьер Венгрии тоже понимает, что никаких шансов на домкоме у него нет», – отметил Коц. «Понятно, что не применят, но вот еще один пунктик к дезавуированию пятой статьи, которое медленно идет уже давно», – добавляет политолог Александр Носович в своем Telegram-канале.

    Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил удары по нефтепроводу «Дружба» с нападением на Будапешт и Братиславу. «Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии. Эти атаки наносят ущерб Венгрии и Словакии, они не имеют никакого отношения к России», – сказал он.

    Таким образом Киев при поддержке Брюсселя, который хранит молчание по поводу нападений на нефтепровод, пытается оказать давление на Будапешт, добавил глава МИД. По словам Сийярто, это нужно, чтобы заставить Венгрию поменять позицию на противоположную в отношении конфликта на Украине и ее вступления в Евросоюз.

    Он подчеркнул, что подобная позиция идет вразрез с интересами венгерской стороны и выгодна только Украине. Министр также заявил, что Владимир Зеленский «открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии». «Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, они продолжат атаковать нефтепровод «Дружба», который имеет важное значение для энергетической безопасности Венгрии», – указал Сийярто.

    Речь идет о выступлении Зеленского на пресс-конференции. Тогда журналисты его спросили, усилили ли последние атаки на трубопровод шансы Украины на снятие Будапештом вето на вступление Киева в Евросоюз. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», – ответил Зеленский.

    Эти слова Сийярто счел угрозами и заявил, что Будапешт «решительно отвергает» их. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига «попросил не указывать» Киеву. «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД спрогнозировал, что Будапешт обратит внимание США на хамство Зеленского и украинских чиновников. Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследует Киев.

    На этом фоне Сийярто также вспомнил о «Северных потоках». По его мнению, диверсия на газопроводах осенью 2022 года имеет все признаки государственного терроризма. Так он прокомментировал задержание в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву газовой магистрали. «Если террористический акт осуществляется государственными средствами и при поддержке государства, то это государственный терроризм. Это похоже на государственный терроризм», – подчеркнул министр.

    25 августа 2025, 05:45 • Новости дня
    Пропавшие на острове Итуруп туристы найдены живыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Пропавшая на сахалинском острове Итуруп незарегистрированная тургруппа с гидом обнаружена спасателями, сообщил Telegram-канал МЧС России.

    «На Сахалине пропавшие туристы обнаружены МЧС России. Сотрудники ведомства подняли на борт вертолета туристов, всех доставят в город Курильск. В медпомощи никто не нуждается», – сказано в посте.

    Ранее спасательный самолет МЧС вылетел на поиски пропавшей тургруппы на Итурупе.

    Днем ранее глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин сообщал, что поисковые работы начались с момента, когда 24 августа группа не вышла на связь в условленное время.

    «Участники группы в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Медики осмотрят туристов и примут решение об оказании помощи», – написал он в понедельник.

    26 августа 2025, 11:40 • Новости дня
    Долгов осудил Чехию за идею ограничений для российских дипломатов

    Дипломат Долгов: Чехия идет по пути разрушения международной дипломатии

    Долгов осудил Чехию за идею ограничений для российских дипломатов
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Чешская инициатива ограничить передвижение сотрудников диппредставительств России способствует разрушению международной дипломатической архитектуры. Кроме того, эта идея прямо нарушает Венскую конвенцию от 1964 года, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Прага связала рост числа диверсий в Европе с работой российских дипломатов.

    «Чешская инициатива прямо противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, вступившей в силу в 1964 году и являющейся одним из осевых документов международной дипломатии», – подчеркнул Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Намерение Праги ограничить передвижение наших дипломатов можно трактовать как желание идти по пути разрушения международной дипломатии. Кроме того, такие инициативы похожи на стремление Чехии вообще заморозить дипотношения с Россией – если не де-юре, то де-факто», – допустил собеседник. По его словам, ограничения для российских дипломатов в Шенгенской зоне могут быть реализованы в различных формах, отличных от той, на которой настаивают чешские власти.

    «В бытность моей работы в Нью-Йорке сотрудникам российского диппредставительства разрешалось свободно перемещаться в 25-мильной зоне вокруг посольства. Перед тем, как ее покинуть, мы отправляли нотификацию в управление иностранных представительств Госдепа с описанием маршрута и места назначения. Возможно, что-то подобное Европа введет для россиян», – указал он.

    «Безусловно, технически это затруднит работу наших дипломатов в Европе. Впрочем, сейчас их деятельность стараниями Брюсселя сведена к минимуму. Тем не менее, думаю, Москва уже прорабатывает возможные ответные меры на действия чехов», – продолжил спикер.

    Ранее стало известно, что Прага продвигает на уровне Евросоюза введение ограничений на передвижение сотрудников российских диппредставительств и их семей. По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, идея состоит в том, чтобы россияне получали визы и виды на жительство, позволяющие им перемещаться только в стране пребывания.

    «Мы хотим пресечь деятельность агентов российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием. Рост числа диверсий в Европе в последние месяцы доказывает, что инициатива отвечает интересам безопасности», – приводит слова главы чешского внешнеполитического ведомства Czech Radio (заблокировано в России). Возможные ограничения могут войти в 19-й пакет санкций ЕС.

    Ранее Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов. С 1 июня 2024 года они ограничиваются территорией консульского округа. Каждая поездка за пределы этой зоны требует согласия МИД, сообщает РИА «Новости». Вместе с тем, сообщалось, что ЕС столкнулся со сложностями при подготовке нового пакета антироссийских санкций, уделяя внимание ограниченным возможностям и сомнениям в эффективности дальнейших мер.

    25 августа 2025, 05:58 • Новости дня
    Стало известно о возможной передаче компании «Волга-Днепр» государству

    Коммерсантъ»: Компанию «Волга-Днепр» могут передать государству

    Tекст: Ирма Каплан

    Основатель компании «Волга-Днепр» Алексей Исайкин после обысков и аудита в группе заявил о перспективе передачи бизнеса государству до конца года.

    Заявление Исайкина прозвучало во время празднования 35-летнего юбилея «Волги-Днепр» в Ульяновске, когда один из сотрудников попросил его прокомментировать слухи о будущем компании, пишет «Коммерсантъ».

    «(Группа) представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах ее профиля», – ответил он.

    «Востребованность возможностей «Волги-Днепра» для государства подтверждена партнерством с правительством Москвы. Если родина говорит, что компания должна пойти на службу родине, то ну все: национализация, конфискация, справедливая сделка, любая форма», – добавил Исайкин.

    Источники издания сообщили, что вопрос о передаче активов компании, в том числе  техцентры, новым собственникам будет решен в ближайшие месяцы. Информатор, близкий к руководству компании уточнил, что вероятность такого исхода обсуждалась с зимы, когда в офисе авиакомпании прошли обыски, а бывший совладелец и бизнес-партнер Исайкина Сергей Шкляник был вызван в СКР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, государство стало единственным владельцем управляющей компании «ЮГК» после передачи 100% доли в организацию Росимущества, что зафиксировано в реестре.

    25 августа 2025, 23:15 • Новости дня
    Reuters сообщило о возможных санкциях США к ЕС из-за закона о цифровых услугах

    Reuters: Белый дом рассматривает возможность введения санкций против ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции против Евросоюза или представителей европейских стран из-за применения закона ЕС о цифровых услугах, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, американские чиновники уже провели консультации по этому вопросу на прошлой неделе, однако окончательное решение Вашингтон пока не принял. Остаются неизвестными и возможные меры, на которые могут пойти власти США, а также лица или организации, которых они могут коснуться, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали кампанию против закона Евросоюза о цифровых услугах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компаниям TikTok, X (ранее Twitter, заблокирована в России), Apple и Meta (признана экстремистской в России) мерами за нарушение европейских правил.

