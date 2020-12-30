У премьер-министра Абхазии выявили COVID-19

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия использует свою вакцину в качестве «гибридного оружия» против Киева, лишены смысла, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этой ситуации «гибридным оружием» выступает сам министр.

«Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. Все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Кулеба в интервью украинской газете «День» заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины.

В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», который проводится «в угоду западным кураторам».

В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V».

Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» «спланированным уничтожением» украинцев.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействие в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.

В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».