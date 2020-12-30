Рейс Калининград – Петрозаводск вернулся в аэропорт из-за неполадки

Самолет авиакомпании «Руслайн» вылетел в среду из Калининграда в Петрозаводск, но вернулся в аэропорт отправления из-за технической неполадки, начата проверка по факту происшествия, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полетов, в связи с происшедшим в 10.40 30 декабря авиационным инцидентом с бортом авиакомпании «Руслайн» (рейс R7 333 Калининград – Петрозаводск)», – цитирует сообщение ТАСС.

По предварительной информации, в ходе вылета из аэропорта Храброво в Калининграде сработали датчики, сообщающие о технической неисправности. Борт приземлился в аэропорте вылета, пострадавших нет. На самолете были 48 пассажиров и три члена экипажа.

В пресс-службе Храброво уточнили, что самолет не получил никаких повреждений при посадке. Пассажиры находятся в аэропорту. В 16.50 (17.50 мск) в Калининград прибудет резервный самолет для отправки людей по маршруту.

26 декабря самолет авиакомпании «Руслайн», направлявшийся из Тюмени в Воронеж, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге.