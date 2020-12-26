В Ненецком округе произошла утечка на месторождении нефти Летевший из Тюмени в Воронеж самолет экстренно сел в Екатеринбурге 26 декабря 2020, 08:41 Текст: Абдулла Шакиров

Самолет авиакомпании «Руслайн», направлявшийся из Тюмени в Воронеж, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. «Рейс 7R-508 Тюмень – Воронеж совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании», – передает сообщение РИА «Новости». В результате инцидента никто не пострадал, уточнили в аэропорту. В середине декабря самолет Boeing 737, вылетевший из Домодедово, экстренно приземлился в аэропорту Пулково из-за технической неисправности аэронавигационного оборудования.

