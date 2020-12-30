«Ансат-М» с увеличенной дальностью совершил первый полет

Первый полет совершила новая версия многоцелевого вертолета «Ансат» с увеличенной дальностью полета, сообщила пресс-служба Ростеха.

«Модернизация «Ансата» велась в рамках контракта Минпромторга России 2019-2020 годов. На разработку из средств федерального бюджета было выделено 230 млн рублей. Новая модификация обладает рядом преимуществ и планируется к поставкам в региональные авиакомпании. Уверен, что новая машина внесет свой вклад в решение задач по улучшению транспортной доступности отдаленных территорий нашей страны», – приводятся в сообщении на сайте Ростеха слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

На новый вертолет установлена модернизированная топливная система, благодаря которой увеличилась дальность полета. За счет модернизации хвостового оперения улучшена путевая устойчивость. Также «Ансат-М» получил новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, которое позволяет совершать полеты в условиях нулевой видимости.

Напомним, «Ансат» – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, который может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться для наблюдения, поисково-спасательных, противопожарных и медико-эвакуационных работ. Его кабина является самой большой в этом классе вертолетов, а салон легко и быстро трансформируется под нужную комплектацию. Сертифицирован для использования в жарком климате.