Россия представит на Ле Бурже вертолет Ансат

«Вертолеты России» (входит в Ростех) на авиакосмическом салоне во французском Ле Бурже в этом году представят многоцелевой легкий вертолет Ансат, сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

Богинский уточнил, что вертолет будет показан «как на статике, так и в летной программе», передает РИА «Новости».

Ансат – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, который может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться для наблюдения, поисково-спасательных, противопожарных и медико-эвакуационных работ. Его кабина является самой большой в этом классе вертолетов, а салон легко и быстро трансформируется под нужную комплектацию. Сертифицирован для использования в жарком климате.

Богинский также сообщил, что государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В в интересах военных планируется начать во втором квартале.

Ранее сообщалось, что серийные поставки вертолета планируется начать в 2019 году, а предварительные испытания этой машины уже завершены.

Гендиректор «Вертолетов России» сообщил, что поставка первой опытной партии новейших ударных вертолетов Ми-28НМ перенесена на апрель 2019 года.

Он добавил, что вертолеты Ка-52 «Аллигатор» будут модернизированы исходя из опыта их применения в Сирии, доработка коснется, в частности, генераторов и оптико-электронных систем, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в этом году Россия будет участвовать в авиакосмическом салоне в Ле Бурже (Париж, Франция), однако национальная экспозиция будет касаться только продукции гражданского и двойного назначения.

В последние годы в связи с санкционной политикой Запада Россия резко сократила участие в международных оружейных выставках в Европе. В прошлом году наша страна проигнорировала участие в авиакосмическом салоне в Фарнборо (Лондон, Великобритания), а в 2017-м на Ле Бурже Россия также демонстрировала только гражданскую продукцию и продукцию двойного назначения.