Подозреваемого в убийствах срочника Макарова доставили в Москву

Подозреваемого в убийстве двух сослуживцев и офицера на аэродроме в Воронеже срочника Антона Макарова этапировали в Москву, сообщил источник.

«В связи с тем, что военное следствие ведет округ, ходатайство о продлении меры пресечения в отношении Макарова было подано по месту проведения следственных действий, то есть в Москве. Один из московских военных судов накануне уже продлил ему срок ареста», – указал собеседник ТАСС.

Напомним, Макаров открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека. Сообщалось, что он прикрывался одним из сослуживцев во время инцидента. Источник в Западном военном округе сообщал, что в качестве основной версии нападения рассматривается нервный срыв. Ранее ему предъявили обвинение.