Срочник Макаров во время нападения прикрывался одним из сослуживцев

Подозреваемый в убийстве троих военнослужащих в Воронежской области срочник Антон Макаров во время инцидента прикрывался одним из них, после чего застрелил его, сообщили в пресс-службе суда.

«Макаров, прикрываясь [ефрейтором] Кожокиным, действуя с целью убийства двух и более лиц, в спальном помещении произвел не менее трех выстрелов в спящего [рядового] Акталиева», – пояснили ТАСС в пресс-службе.

Рядовой в результате выстрелов умер, после чего Макаров трижды выстрелил в другого сослуживца и покинул расположение воинской части с оружием. До этого подозреваемый напал на майора, разоружил его и застрелил.

В среду Воронежский гарнизонный военный суд заключил Макарова под стражу.

Солдат-срочник Антон Макаров открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. Позже правоохранительные органы задержали Макарова за территорией воинской части. Позднее защита Макарова попросила отправить его под домашний арест по месту проживания.

В Минобороны рассказали подробности расстрела. Также была названа вероятная причина открытой солдатом стрельбы. Власти Воронежской области опубликовали имена трех военнослужащих, которые погибли в войсковой части под Воронежем. Сообщалось, что Макаров ушел из академии МВД из-за конфликтов.