Один человек погиб при ударе беспилотника ВСУ по Рубежному

В Рубежном ЛНР украинский БПЛА атаковал стоянку техники, есть жертвы

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы Украины атаковали стоянку строительной техники в Рубежном с помощью квадрокоптерного БПЛА, передает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Менделеева около 14:45 по московскому времени. В результате удара погиб один человек, еще двое получили ранения.

Как сообщил собеседник агентства, удар был нанесен именно по стоянке техники. «В результате удара один человек погиб, еще двое получили ранения», – приводит ТАСС прямую речь представителя оперативных служб.

Повреждены три строительные машины. Дополнительные детали происшествия и причины произошедшего уточняются. Информация о пострадавших и последствиях инцидента обновляется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над шестью регионами России.

Средства ПВО за несколько часов уничтожили четыре беспилотника самолетного типа, летевших над разными регионами России и Черным морем. В одном из поселков в Харьковской области саперы обезвредили плюшевую игрушку с бомбой.