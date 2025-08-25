Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».4 комментария
Один человек погиб при ударе беспилотника ВСУ по Рубежному
В Рубежном ЛНР украинский БПЛА атаковал стоянку техники, есть жертвы
Обстрел стоянки строительной техники в Рубежном привел к гибели одного человека и ранениям у двоих, повреждены три машины.
Вооруженные силы Украины атаковали стоянку строительной техники в Рубежном с помощью квадрокоптерного БПЛА, передает ТАСС.
Инцидент произошел на улице Менделеева около 14:45 по московскому времени. В результате удара погиб один человек, еще двое получили ранения.
Как сообщил собеседник агентства, удар был нанесен именно по стоянке техники. «В результате удара один человек погиб, еще двое получили ранения», – приводит ТАСС прямую речь представителя оперативных служб.
Повреждены три строительные машины. Дополнительные детали происшествия и причины произошедшего уточняются. Информация о пострадавших и последствиях инцидента обновляется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над шестью регионами России.
Средства ПВО за несколько часов уничтожили четыре беспилотника самолетного типа, летевших над разными регионами России и Черным морем. В одном из поселков в Харьковской области саперы обезвредили плюшевую игрушку с бомбой.