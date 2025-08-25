Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».4 комментария
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн снял новый клип в клинической психиатрической больнице в Кишиневе, передает РИА «Новости».
Представители медучреждения отметили, что рады были принять участие в международном художественном проекте, подчеркнув, что все прошло при строгом соблюдении институциональных норм и безопасности.
В опубликованном сообщении администрации говорится: «Наше учреждение имело честь открыть свои двери для уникального международного художественного проекта, созданного легендарным солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Съемки проходили в безопасных условиях с соблюдением всех институциональных норм, демонстрируя, что искусство и ответственность могут гармонично сосуществовать».
Администрация больницы подчеркнула новый опыт проведения подобных мероприятий и отметила, что теперь считает больницу открытым пространством для культуры и творчества. В социальных сетях выложили фотографию Линдеманна, посетившего Дом культуры клиники.
Ранее Тиль Линдеманн исполнил на русском языке песню «Любимый город» на слова Евгения Долматовского.
Государственный Эрмитаж поддержал идею Линдеманна записать клип на эту песню и предоставил возможность для съемок.
Тиль Линдеманн также выступил с этой песней на фестивале «Спасская башня».