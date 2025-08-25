Главы МИД ОИС призвали передать контроль ПНА над Палестиной

Министры ОИС поддержали передачу управления всеми территориями Палестины ПНА

Tекст: Денис Тельманов

Палестинская национальная администрация должна взять на себя всю полноту ответственности за управление палестинскими территориями и обеспечивать безопасность в границах Государства Палестина, передает ТАСС. Такое решение содержится в итоговой декларации глав МИД стран Организации исламского сотрудничества, опубликованной на сайте ОИС после встречи в Джидде.

«ПНА должна взять на себя всю полноту ответственности в вопросах управления палестинскими территориями и обеспечить безопасность в пределах Государства Палестина», – говорится в документе.

Эта позиция отражает консенсус среди исламских стран по вопросу будущего палестинских территорий.

Встреча министров состоялась на фоне текущей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Главы МИД выразили поддержку усилиям по укреплению роли ПНА и достижению мира в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предложил обсудить отстранение Израиля от участия в Генассамблее ООН на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества в Джидде.

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся атаке с применением гиперзвуковой баллистической ракеты со стороны движения хуситов.

Израиль продолжает строительство новых поселений на Западном берегу, что подрывает возможность создания независимого палестинского государства.