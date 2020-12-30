Назван лидирующий по числу совершенных убийств регион России

Свердловская область стала лидером среди российских регионов по количеству совершенных убийств в 2020 году, говорится в сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности за январь-ноябрь 2020 года.

В «тройку лидеров» по совершенным убийствам вошли также Московская область и Татарстан. По наибольшему приросту числа выявленных преступлений лидерами были названы Санкт-Петербург (на 12,2 тыс.), Москва (на 4,9 тыс.) и Новосибирская область (4 тыс.), передает Ura.ru.

При этом наибольшее снижение числа преступлений зафиксировано в Воронежской области, Северной Осетии и Тюменской области.

Всего по России количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и достигло почти 1,9 млн случаев. В результате различных преступлений погибло более 20 тыс. человек и почти 33 тыс. граждан пострадали.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что в России удвоилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных наркотических средств.