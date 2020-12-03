Власти Литвы призвали жителей запастись едой на случай аварии на БелАЭС

МВД Литвы рекомендовало жителям страны запастись едой и водой на случай возникновения аварии на Белорусской АЭС.

«При уведомлении о возможной аварии на БелАЭС у каждого жителя должны быть запасы еды и воды как минимум на 72 часа, пока вы не получите помощь от специальных служб», – передает РИА «Новости» слова руководителя пресс-службы МВД Миндаугаса Баярунаса.

В своем Facebook МВД опубликовало перечень рекомендуемых продуктов, в который входят: мясные и овощные консервы, крупы, растительное масло, сахар, приправы, соль, мед, чай, а также 12 литров минеральной воды. Также рекомендуется подготовить сумку на случай эвакуации.

«Чем лучше вы информированы, тем лучше будете знать, как действовать в чрезвычайной ситуации, и тем легче будет отреагировать на потенциальную опасность», – пояснили в МВД Латвии.

Ранее Литва пообещала сделать все, что в ее силах, чтобы остановить работу БелАЭС.

Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году. Власти Вильнюса предупредили жителей города о начале работы Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, призвав их запастись бесплатными таблетками йода.

Ранее Белоруссия обвинила Литву в поддержании «истерии» из-за запуска БелАЭС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство Литвы «жить дружно» и обмениваться электроэнергиями.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции.