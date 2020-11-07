Лукашенко призвал Литву «жить дружно»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство Литвы «жить дружно» и обмениваться электроэнергиями.

«Я хочу еще раз обратиться (к руководству Литвы – прим. ВЗГЛЯД) сегодня с этой площадки – Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться. Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили, да и до сих пор нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну, хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы – в своем», – цитирует БелТА Лукашенко.

Он призвал Литву «жить нормально», поскольку «соседей не выбирают». «Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией», – сказал белорусский президент.

Также Лукашенко обратился к властям Польши, призвав нормализовать отношения, которые резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии. «То же самое я хочу сказать и польскому руководству: ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли. Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать», – глава Белоруссии.

В субботу в Островце Гродненской области состоялась церемония запуска Белорусской АЭС. Министерство энергетики страны сообщило, что первый энергоблок Белорусской АЭС вышел на мощность 400 МВт.

Напомним, 7 августа в реактор энергоблока № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску.

В среду министерство иностранных дел Литвы направило ноту МИД Белоруссии в связи с началом работ на Белорусской АЭС.

Руководитель латвийской Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Роланд Ирклис сообщил, что утверждена методика, которая предотвратит поступление в Латвию электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции.